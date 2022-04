Ribaltone Psg, Leonardo messo fuori: arriva Paratici e porta il top

Possibile rivoluzione in casa Psg con Leonardo pronto a dire addio nel ruolo di direttore: può arrivare Paratici portandosi con sè il top player

Novità importanti in vista della prossima stagione per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, che ha deluso le aspettative in Champions League.

Potrebbe arrivare così il ribaltone con il possibile addio del direttore brasiliano, Leonardo, che ha cercato di allestire una rosa super competitiva. In questo modo potrebbe inserirsi nella corsa anche Fabio Paratici, ex direttore sportivo della Juventus e ora al Tottenham insieme ad Antonio Conte.

Un cambiamento importante in vista della prossima stagione che potrebbe interessare da vicino anche a Paulo Dybala: l’attaccante argentino dirà addio alla Juventus in estate visto che non c’è stato il rinnovo contrattuale con il club bianconero. Paratici potrebbe così convincerlo a sposare la causa PSG con un altro innesto di assoluto valore per la compagine francese, che ha intenzione di programmare in fretta i piani futuri.

Calciomercato, Dybala verso la scelta definitiva per il futuro

Paulo Dybala dovrà così prendere una decisione in tempi brevi in vista del futuro: la ‘Joya’ è apparso poco pimpante nelle ultime uscite stagionali avendo così staccato già la spina dall’avventura bianconera. In queste settimane dovrà comunicare la sua scelta definitiva: il PSG l’ha seguito a lungo in passato con vari scambi possibili che non si sono concretizzati. La compagine parigina potrebbe così cambiare completamente idea in vista della prossima stagione per arrivare fino in fondo nella massima competizione europea riservata per club. Leonardo rischia così il suo posto con la rivoluzione sotto la Tour Eiffel.