Conte rovina i piani di Inter e Juve: super accoppiata da 100 milioni

Con il calciomercato estivo che si avvicina l’Inter e la Juventus potrebbero subire la beffa da Antonio Conte: 100 milioni per due colpi

Il calciomercato estivo vedrà diversi investimenti da parte dei top club italiani e non, per cercare di rinforzare le proprie rose nel miglior modo possibile. Sia Juventus che Inter sicuramente avranno bisogno di nuovi innesti nelle loro rose per alzare l’asticella il prossimo anno. Ancora una volta però a mettere i bastoni tra le ruote alle due italiane potrebbe essere Antonio Conte.

L’ex allenatore di entrambe le big italiane infatti sembrerebbe aver messo nel mirino gli stessi obiettivi di Juventus e Inter. Sul piatto potrebbe mettere ben 100 milioni, ma attenzione alla risposta dei diretti interessati.

Conte prepara 100 milioni per Bremer e Milinkovic-Savic: Juventus e Inter forti delle volontà dei giocatori

La Juventus e l’Inter potrebbero dover affrontare ancora una volta la concorrenza di Antonio Conte per gli obiettivi nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Tottenham infatti sembrerebbe guardare in Serie A per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Gli obiettivi degli ‘Spurs’ sembrerebbero essere due in Italia. Il primo sarebbe Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che dopo diverse stagioni giocate al top sembrerebbe pronto al grande salto in un top club. Per il ‘sergente’ il Tottenham potrebbe mettere sul piatto 70 milioni di euro. Il secondo obiettivo invece sarebbe Bremer, difensore del Torino che ha dimostrato di essere di una categoria superiore, finendo nel mirino di diversi club italiani ed europei. Per il difensore granata l’offerta potrebbe essere di 30 milioni. 100 milioni in totale sul piatto che però non servirebbero a convincere i due giocatori, che vorrebbero rimanere in Serie A, preferendo magari proprio Inter e Juventus.