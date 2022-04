Salta il riscatto, l’Inter ne approfitta e trova il vice-Brozovic

L’Inter è alla ricerca del vice-Brozovic: salta il riscatto e i nerazzurro possono approfittarne per piazzare il colpo, i dettagli

Supercoppa vinta, in finale di coppa Italia e in piena lotta per lo scudetto. L’Inter di Inzaghi può chiudere la stagione con il piccolo triplete, nonostante un’annata in cui le difficoltà non sono mancate.

I nerazzurri hanno vissuto un periodo complicato ad inizio 2022, in coincidenza con il doppio impegno Champions con il Liverpool ma anche delle assenze di Marcelo Brozovic. Il croato si è dimostrato essere il vero insostituibile della formazione interista, anche perché in rosa manca un calciatore con le sue caratteristiche. Proprio per questo Marotta ha in cima alla lista degli obiettivi per il mercato estivo un calciatore che possa sostituire Brozovic.

Una idea potrebbe arrivare dall’Italia e dalla Fiorentina dove Torreira sta facendo molto bene agli ordini di italiano. L’uruguaiano è di proprietà dell’Arsenal con la viola che ha il diritto di riscatto.

Calciomercato Inter, idea Torreira: doppio scambio

Se la Fiorentina non dovesse sfruttare il diritto di riscatto, l’ex Sampdoria diventerebbe un profilo interessante anche per l’Inter. L’uruguaiano ha le caratteristiche ideali per essere inserito nella rosa di Inzaghi come alternativa a Brozovic.

L’Arsenal lo valuta circa quindici milioni di euro anche se sarebbe pronta a discutere di uno scambio con Darmian. Inzaghi però non vorrebbe privarsi di lui, anche per la capacità di interpretare più ruoli: ai Gunners potrebbe così venire offerto Dimarco. L’alternativa è sborsare tutti i quindici milioni di euro necessari affinché da Londra arrivi il via libera per il trasferimento di Torreira in nerazzurro. Una idea che potrebbe diventare occasione ma legata inevitabilmente alle mosse della Fiorentina. Soltanto se da Firenze dovessero rinunciare al riscatto, l’Inter potrebbe avere l’opportunità di portare l’uruguaiano a Milano.