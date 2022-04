ESCLUSIVO | Rinnovo ad un passo, colpo di scena in casa Inter

L’Inter continua ad essere protagonista in vista della prossima stagione: la società nerazzurra è pronta per il rinnovo a sorpresa

Come appreso in esclusiva da “Calciomercatonews.com” l’Inter continuerà a sistemare la questione rinnovi in ottica futura: a sorpresa può rinnovare immediatamente.

Un altro anno possibile in maglia nerazzurra per l’esperto difensore dell’Inter Andrea Ranocchia. Come riportato in esclusiva da “Calciomercatonews.com” il centrale potrebbe rinnovare per un’altra stagione. Con Simone Inzaghi ha collezionato finora nove presenze facendosi trovare pronto e segnando una rete importante in Coppa Italia contro l’Empoli. Un giocatore di sicuro affidamento che è diventato uomo spogliatoio a partire dalla gestione di Antonio Conte. Ora il suo futuro sarà ancora in nerazzurro per terminare alla grande la sua carriera ricca di alti e bassi. A Milano ha trovato la sua dimensione da rinforzo dalla panchina: il centrale si è messo sempre a disposizione dei propri allenatori tirando fuori il meglio.

Calciomercato, Ranocchia verso il rinnovo con l’Inter

Il suo futuro è sempre stato in bilico con l’Inter che era già alla ricerca di nuovi centrali difensivi: era stato proposto anche Acerbi che conosce molto bene Inzaghi dai tempi della Lazio. In questo modo Ranocchia avrebbe trovato l’accordo con la società nerazzurra in vista della prossima stagione. L’ex Bari vestirà ancora per una stagione la maglia nerazzurra per essere protagonista partendo dalla panchina dando così il suo contributo sempre importante.