Il nuovo tecnico firma il colpaccio: svolta Juventus

Un grande colpo in canna, il neo tecnico ha già le idee chiare per l’attacco: svolta improvvisa per la Juventus

La Juventus gioisce per il recente successo in Coppa Italia che ha mandato ko la Fiorentina, portando la squadra di Massimiliano Allegri in finale di Coppa Italia. In attesa di affrontare l’Inter per quello che potrebbe essere il trofeo di fine stagione, è il campionato a chiamare i bianconeri attesi dall’insidiosa trasferta di Sassuolo lunedì sera. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed in tal senso arrivano importanti novità per gli obiettivi della dirigenza juventina.

Il focus della ‘Vecchia Signora’ sarà sicuramente in attacco dove l’addio ufficiale di Dybala e quello possibile di Morata, lasciano scoperta la rosa a disposizione di Allegri. Una brutta notiza, però, potrebbe arrivare in quel di Torino per quanto riguarda uno dei nomi sulla lista di Cherubini per l’attacco: il Manchester United può anticipare la Juventus.

Manchester United: ten Hag inguaia la Juventus

Erik ten Hag sarà il prossimo allenatore dei ‘Red Devils’. La società inglese ha ufficializzato sui propri canali l’approdo dell’allenatore olandese che, a giugno, saluterà l’Ajax per approdare all’Old Trafford al posto di Ralf Rangnick. La firma di ten Hag può portare sorprese nel prossimo calciomercato estivo, con il tecnico 52enne, che era in scadenza tra un anno con l’Ajax, che ha già le idee chiare sui possibili obiettivi del club inglese per la prossima estate. Uno dei primissimi nomi che avrebbe in mente ten Hag è quello del brasiliano Antony, esterno d’attacco in scadenza nel 2025 con l’Ajax con cui sta inanellando prestazioni di altissimo livello.

Antony piace tanto alla Juventus che cerca rinforzi di spessore proprio in attacco, in previsione dell’addio di Dybala ed il destino incerto di Alvaro Morata. Ecco che il 22enne di San Paolo, attualmente infortunato alla caviglia, potrebbe diventare una delle più importanti scelte di ten Hag per il suo Manchester United.

In questa stagione, Antony ha collezionato 33 presenze con 12 reti e ben 10 assist vincenti all’attivo: il suo futuro potrebbe essere inevitabilmente lontano dalla Juventus, in Premier League, con la maglia del Manchester United.