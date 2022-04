Altra tegola in Serie A: stagione a rischio per un titolare

“Gli esami diagnostici svolti nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo e sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.



Questo quanto si legge nel comunciato ufficiale apparso sul sito della Viola. Un durissimo colpo per Italiano che dovrà fare a meno tra l’altro del suo attuale capocannoniere (5 gol), escludendo Vlahovic ormai passato alla Juventus.

Il sostituto per le prossime gare sarà probabilmente Amrabat, già subentratogli nella partita contro la Juventus. La speranza per il tecnico e per i tifosi è quella di rivedere quanto prima Torreira in mezzo al campo.