Tutto fatto per il clamoroso ritorno: Juve spiazzata

La Juventus tagliata fuori dall’obiettivo: il big sceglie di tornare nella sua ex squadra

La Juventus è molto attiva sul mercato in vista della prossima sessione estiva che presto potrebbe regalarci grandi colpi di scena. I bianconeri devono rinforzare diversi reparti e dovranno rispondere anche a diversi cambiamenti come l’addio di Paulo Dybala.

A centrocampo la società bianconero intende fare un investimento significativo per alzare la qualità di un reparto che durante l’anno ha evidenziato grandi limiti. Ovviamente è sempre vivo il sogno Pogba che a giugno andrà in scadenza con il Manchester United ma i Nedved e Cherubini stanno seguendo anche diversi profili giovani e talentuosi come Aurélien Tchouameni.

Tolisso ha scelto la sua destinazione: addio Juve

Tra i free agent più ambiti dell’estate c’è anche Corentin Tolisso. Il centrocampista francese è in scadenza col Bayern Monaco e a fine stagione cambierà certamente destinazione. In Bundesliga quest’anno ha trovato poco spazio e ha voglia di tornare protagonista per riprendersi anche la nazionale francese.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, Tolisso avrebbe già trovato l’accordo per il trasferimento all’Olympique Lione. Per il francese si tratterebbe di un ritorno nel club con cui è cresciuto sin dal settore giovanile fino alla prima squadra. Tolisso era molto ambito soprattutto in Italia, in particolare dalla Juventus che lo ha sempre considerato un obiettivo concreto di mercato. Sembra ormai chiuso l’accordo per il suo ritorno in Ligue 1, di conseguenza sfuma un obiettivo concreto per i bianconeri.