L’Inter non ha più dubbi: arriva da Ancelotti a un prezzo stracciato

L’Inter sembrerebbe ormai essere determinata e nel calciomercato estivo potrebbe offrire 15 milioni per il colpo dal Real Madrid

Il calciomercato estivo è sempre più vicino e le squadre italiane e non iniziano a prepararsi alla sessione estiva per i trasferimenti. L’Inter, con la speranza di confermarsi campione d’Italia, prepara i colpi da mettere a segno per la prossima stagione, così da consegnare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere di livello ancora superiore rispetto a quella di quest’anno.

In particolare per rinforzare il centrocampo l’Inter sembrerebbe aver messo nel mirino un calciatore in uscita dal Real Madrid del tecnico Carlo Ancelotti. Società nerazzurra pronta a mettere sul piatto 15 milioni per piazzare il colpo dalla Spagna.

Inter, colpo a centrocampo dal Real Madrid: 15 milioni per Ceballos

L’Inter continua la ricerca di nuovi rinforzi per la prossima stagione. In particolare potrebbe essere il centrocampo il reparto su cui i nerazzurri potrebbero concentrarsi per colmare qualche lacuna nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il mirino nerazzurro sembrerebbe essere puntato in Spagna, precisamente in casa Real Madrid.

L’obiettivo dell’Inter infatti sembrerebbe essere Dani Ceballos, centrocampista che nei ‘Blancos’ continua non trovare molto spazio e in questa stagione ha collezionato solamente 12 presenze, di cui solamente una da titolare. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, l’Inter sarebbe ormai convinta di mettere a segno il colpo e sarebbe pronta a mettere sul piatto 15 milioni per chiudere l’affare e portare alla corte di Inzaghi un centrocampista di ottime qualità che con Ancelotti non ha trovato modo di dimostrare le sue capacità.