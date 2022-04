Lautaro e Conte di nuovo insieme: proposta indecente a Marotta

Lautaro Martinez potrebbe ritrovare Antonio Conte ma lo scenario è clamoroso: la proposta della big

L’Inter è in piena corsa per lo scudetto e ha ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus. Segnali postivi dalla squadra di Inzaghi che sembra in ripresa.

Intanto, però, la società sta già lavorando in vista del prossimo mercato estivo e programma i prossimi colpi di mercato, anche se deve difendersi dagli assalti delle big per i propri talenti. Il più ambito in casa nerazzurra è certamente Lautaro Martinez che è tornato grande protagonista con la splendida doppietta in Coppa Italia contro il Milan. Il ‘Toro’ è molto ambito dai top club europei, in particolare dal Paris Saint-Germain che avrebbe in mente di puntare su di lui per la prossima stagione ma non è l’unico colpo nei piani della società parigina.

Conte e Lautaro al Psg: Paredes proposto all’Inter

Il piano del PSG è quello di portare a Parigi non solo Lautaro Martinez ma anche Antonio Conte che al ‘Toro’ lo ha plasmato, rendendolo un centravanti completo e perfetto partner di Lukaku durante gli anni all’Inter. La combo del Psg libererebbe Leandro Paredes, considerata dal Paris la carta vincente per convincere i nerazzurri.

Il centrocampista ex Roma piace molto alla società nerazzurra e potrebbe rappresentare la contropartita vincente per convincere Marotta e Ausilio, anche se Lautaro ha, di recente, rinnovato il suo contratto con l’Inter. Al momento l’argentino ha una valutazione di circa 70-80 milioni di euro e difficilmente la società nerazzurra scenderà a compromessi.