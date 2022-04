Scamacca via dalla Serie A, beffa a sorpresa per Inter e Milan

Per Gianluca Scamacca continua la sfida tra diversi club: ora l’attaccante potrebbe volare all’estero, ipotesi a sorpresa

E’ Gianluca Scamacca uno degli attaccanti più corteggiati. Il bomber del Sassuolo fa gola a tutti i più grandi club italiani. L’Inter è sulle sue tracce da tempo, la Juventus ci ha pensato in passato, il Milan ci pensa ancora.

Per loro però le richieste del Sassuolo potrebbero rivelarsi troppo elevate, spingendo il calciatore a prendere un’altra strada. Da giorni si parla con insistenza dell’ipotesi estero per il 23enne di Roma, con la Premier League come ipotesi più probabile. C’è però anche un’altra pista che a sorpresa potrebbe vedere Scamacca allontanarsi dall’Italia ma finire in un campionato diverso da quello inglese.

Protagonista di tredici gol in stagione, l’attaccante è stato individuato come possibile obiettivo da un dirigente straniero che qualche anno fa ha lavorato proprio in Serie A. Si tratta di Monchi, attualmente alla guida dell’area sportiva del Siviglia.

Calciomercato Inter, Scamacca nel mirino del Siviglia

Il Siviglia, attualmente al secondo posto nella Liga, potrebbe essere la destinazione a sorpresa per Gianluca Scamacca. Monchi guarda sempre con attenzione al mercato italiano ed ha ottimi rapporti con l’agente dell’attaccante del Sassuolo.

Una duplice considerazione che potrebbe aprire la porta ad una trattativa, considerando anche che un’esperienza all’estero non dispiacerebbe al calciatore. Del resto Scamacca ha già giocato lontano dall’Italia (nelle giovanili del Psv e al Pec Zwolle) e potrebbe lasciare nuovamente la Serie A. Oltre alla Premier League, anche la Liga è pronto ad accoglierlo: il Siviglia di Monchi ci prova, per Inter e Milan può arrivare la beffa.