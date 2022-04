Spalletti sulla graticola, il Napoli ha già scelto il sostituto

Luciano Spalletti potrebbe andar via già a fine stagione: le ultime sconfitte sono state davvero dure da digerire, De Laurentiis ha già deciso

Ancora una rimonta incredibile subita dal Napoli: dopo il doppio vantaggio degli azzurri, l’Empoli è riuscito a vincere 3-2 al Castellani. Un risultato che ha tolto di fatto i partenopei dalla lotta Scudetto.

Una sconfitta che brucia parecchio con il Napoli che ora rischia anche di far avvicinare la Juventus al terzo posto. In poche settimane la squadra, guidata da Luciano Spalletti, ha gettato all’aria tutto il buon lavoro fatto soprattutto nella prima parte di stagione. L’obiettivo al momento resta la qualificazione alla prossima Champions League per tornare protagonisti nella massima competizione riservata per club.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe messo già nel mirino l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, autore di ottime stagioni prima con lo Spezia e poi alla guida della compagine viola. Nelle retrovie ci sarebbe anche il nome di Roberto De Zerbi, che è tornato ad allenare lo Shakhtar Donetsk nelle varie amichevoli lontane dall’Ucraina, dov’è ancora in corso la guerra con la Russia. In attesa di sviluppi, il Napoli andrà in ritiro a partire da martedì per terminare al meglio la stagione. Poi si penserà al futuro.

Calciomercato Napoli, Italiano profilo che piace a De Laurentiis

Le prossime settimane saranno così decisive per intrecci suggestivi anche per quanto riguarda il calciomercato degli allenatori in Serie A. Il Napoli avrebbe lottato fino alla fine per lo Scudetto con Inter e Milan, che continuano la loro corsa verso il titolo di Campione d’Italia. Una scelta dura quella del ritiro, ma De Laurentiis non intende sperperare la qualificazione alla prossima Champions League.