Niente Rudiger, la Juve sceglie il difensore: serve un sacrificio

Rudiger ha scelto il Real Madrid. Il nuovo obiettivo di mercato della Juventus arriva dalla Serie A

In attesa di novità circa la situazione Chelsea, Rudiger ha già fatto la sua scelta per il futuro. La Juventus dovrà rassegnarsi, l’ex Roma è promesso sposo del Real Madrid di Carlo Ancelotti dove andrà a rimpolpare il reparto formato da Alaba e Militao.

La Juventus, però, non si è fatta cogliere impreparata e sta già guardando altrove. La difesa necessita di un ricambio generazionale, dati i dubbi sul futuro di Chiellini e un Bonucci che non può più garantire una titolarità indiscussa in tutto l’arco della stagione.

Per fare questo Cherubini si è già assicurato Gatti, difensore classe ’98. Ora, però, serve un altro nome di esperienza maggiore che possa giocare sin da subito con de Ligt. Gli occhi della dirigenza bianconera si sono quindi posati su un calciatore della Fiorentina.

Senza Rudiger l’obiettivo è Milenkovic, ma serve un sacrificio

Il nome risponde a quello di Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è uno dei punti fermi di Italiano, ma già da qualche stagione è al centro di numerosi flirt con i top club italiani, specie con il Milan. I rossoneri hanno già virato su Botman e ora la Juventus è pronta ad affondare il colpo, ma servirà un sacrificio.

L’offerta che avevano in mente a Torino si aggirava sui 15-20 milioni cash, ma le richieste della Viola sono diverse. La dirigenza ha chiesto alla Juventus di inserire Weston Mckennie come contropartita tecnica, una mezz’ala d’inserimento che potrebbe diventare molto importante nei dettami tattici di Italiano.

La Juventus ci pensa. Mckennie piace molto ad Allegri che non vorrebbe privarsi dell’americano. D’altro canto è innegbile come ci sia il bisogno di un qualcosa di diverso in difesa, specie se Chiellini dovesse decidere di prendere una strada diversa.