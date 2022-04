La Juventus lo sacrifica: la big inglese sorpassa tutti

La Juventus apre alla cessione di un centrocampista e la big inglese bussa alla porta dei bianconeri

La Juventus sta programmando i colpi di mercato della prossima stagione ma deve anche considerare le uscite che serviranno a fare cassa.

Ovviamente partirà Paulo Dybala che sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione ma anche Alvaro Morata non è certo della sua permanenza a Torino. A centrocampo si prevede una vera e propria rivoluzione e uno dei possibili partenti è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha giocato spesso ma senza mai incidere concretamente. Nessun gol in campionato in 29 presenze e neppure nelle coppe è mai andato a segno. Un neo piuttosto evidente che avrebbe portato la società a decidere di sacrificarlo, visto il contratto in scadenza nel 2023.

Sorpasso dell’Arsenal: Gunners in pole per Rabiot

Sono diverse le squadre che hanno messo gli occhi sul francese: dal Manchester United al Newcastle, dal Siviglia al Barcellona ma secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, anche l’Arsenal si sarebbe inserito con prepotenza su Rabiot. Arteta ha chiesto un centrocampista di sostanza e potrebbe battere la concorrenza con un’offerta di circa 15 milioni di euro. La Juventus attende la proposta giusta per liberarsi di Rabiot e guadagnarsi un bottino prezioso da reinvestire sul mercato.