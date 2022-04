Klopp, dopo 7 anni c’è l’annuncio: ora è UFFICIALE

Dopo la vittoria con il Villarreal ad Anfield, arriva un’importante notizia sul futuro del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp

Klopp è ormai storia del Liverpool. Il tecnico tedesco con i Reds ha vinto tutto: Champions League, Coppa di Lega e soprattutto quella tanto agognata Premier League che mancava ormai da trent’anni. Salito al comando nel 2015, dopo due stagioni non ottimali, Klopp ha conquistato il popolo di Anfield grazie alle sue idee, alla sua passione e al suo attaccamento alla maglia.

Dopo l’ottima gara di andata contro il Villarreal, è arrivata anche un’ulteriore buona notizia per i tifosi. Klopp ha ufficialmente prolungato il suo contratto fino al 2026. L’accordo precedente sarebbe durato sino al 2024, anno in cui si pensava che Klopp decidesse di prendere un anno sabbatico per staccare momentaneamente.

La grande stagione in corso, però, sembra aver cambiato i suoi piani. Il Liverpool, infatti, è al momento in corsa su tutti i fronti per uno storico ‘Quadruple’. Con la Carabao Cup già in tasca, la finale di FA Cup da giocare, quella di Champions League ad un passo e il campionato ancora apertissimo, i Reds sognano una stagione da quattro trofei, cosa mai riuscita nel calcio inglese, così da poter piantare una vera e propria pietra miliare nella storia dello sport.