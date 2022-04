Blitz di Ausilio: doppio colpo gratis da Ancelotti

Carlo Ancelotti continua ad essere protagonista alla guida del Real Madrid: ora si sogna la finale di Champions, ma in due potrebbero salutare in estate

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il blitz di Ausilio a Madrid potrebbe essere decisivo con un due colpi gratis che direbbero così addio ad Ancelotti.

Saranno settimane intense in casa Inter tra campionato e ottica calciomercato. La società nerazzurra è sempre molto attiva per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Così si pensa a nuovi innesti di qualità assoluta per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Così il blitz di inizio mese di Piero Ausilio potrebbe essere stato decisivo con il doppio colpo in casa Inter: Ceballos e Jovic sarebbe sul punto di salutare la compagine guidata da Carlo Ancelotti. Un doppio prestito per accontentare i due giocatori blancos che hanno trovato uno spazio ridotto all’interno delle rotazioni dello stesso allenatore italiano, che punta ancora una volta alla finale di Champions League dopo il 4-3 dell’andata Manchester contro il City.

Calciomercato, Jovic più Ceballos: doppio colpo per l’Inter

Una doppia possibilità proveniente dal Real Madrid per puntellare la rosa a disposizione di Inzaghi, che ha sprecato un’occasione d’oro in campionato con la sconfitta di Bologna. Ora per lo Scudetto si fa sempre più complicato con il Milan padrone del proprio destino. Nel frattempo la società nerazzurra è sempre al lavoro per nuovi innesti di livello internazionale: Dani Ceballos più Jovic per una squadra competitiva anche in Champions League per arrivare fino in fondo alla massima competizione europea.