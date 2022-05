L’erede di Chiellini lo ‘porta’ Arthur: la Juve sa già come prenderlo

La Juventus dirà addio a Giorgio Chiellini al termine di questa stagione ed è al lavoro per trovare un valido erede: lo ‘porta’ Arthur

Missione compiuta per la Juventus. I bianconeri erano chiamati ad ottenere il successo interno contro il Venezia per blindare la qualificazione in Champions League e restare attaccati al Napoli in ottica terzo posto. Ci ha pensato Leonardo Bonucci, nel giorno del suo compleanno, a trascinare la ‘Vecchia Signora’, che nella ripresa si era fatta riacciuffare da Aramu dopo essere passata in vantaggio a inizio gara.

Il campionato dei torinesi, a tre turni dal termine, ha ormai poco da dire. Resta ancora il derby con l’Inter in finale di Coppa Italia, nonostante ciò la dirigenza si sta già concentrando sul prossimo futuro. I pensieri, in questo senso, vanno anche alla retroguardia, che a breve perderà una colonna portante come Giorgio Chiellini. Sostituirlo non sarà affatto semplice, neanche a dirlo. Perciò è bene muoversi con largo anticipo e nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome.

Calciomercato Juventus, nuovo nome per il dopo Chiellini: ‘carta’ Arthur

Si tratta di Gabriel, difensore centrale classe ’97 in forza all’Arsenal. Lo riferisce ‘Sky’, secondo cui il brasiliano (in passato vicino al Napoli) sarebbe uno dei primi obiettivi della Juventus per potenziare il reparto in questione. Arteta conta tanto su di lui, come dimostra il minutaggio. Quest’anno ha giocato 33 partite tra campionato e coppa tutte dal primo minuto, siglando 3 gol.

L’interesse dei bianconeri, dunque, pare sia più che concreto. Il piano, inoltre, sarebbe quello di intavolare uno scambio, dato che i ‘Gunners’ apprezzano diversi profili di proprietà della ‘Vecchia Signora’. Il preferito è Arthur, con gli inglesi che avevano già provato a prenderlo nella sessione di gennaio. D’altronde le valutazioni sono simili e si attestano intorno ai 30-35 milioni di euro. Staremo a vedere.