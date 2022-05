Lotta Scudetto Inter-Milan: Inzaghi svela il segreto

Punto a punto fino al termine del campionato: lotta Scudetto entusiasmante per Inter e Milan con Simone Inzaghi che rivela ciò che potrebbe succedere

Dopo la sconfitta contro il Bologna, l’Inter è tornata a vincere in casa dell’Udinese dopo i tre punti collezionati dal Milan a San Siro contro la Fiorentina.

Simone Inzaghi cercherà così di dare il massimo fino al termine della stagione dopo il passo falso di Bologna: una lotta Scudetto che si preannuncia avvincente per le prossime tre gare di campionato.

L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha così rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn svelando il suo punto di vista sul fatto di giocare prima o dopo il Milan: “A noi non cambia nulla, siamo ormai abituati da anni. Con le televisioni è cambiato sempre tutto. Oggi pensavo soltanto la nostra gara così come hanno dimostrato i nostri calciatori. Dobbiamo ragionare partita dopo partita: venerdì affronteremo l’Empoli in casa e sarà moloti mportante davanti ai nostri tifosi”.

Inter, Inzaghi pensa già alla prossima gara

Lo stesso allenatore dell’Inter ha proseguito la sua intervista ai microfoni di Dazn parlando anche delle prossime gare in Serie A: “Siamo ancora in corsa in campionato e nella finale di Coppa Italia”. Poi ha aggiunto: “Io credo che i nostri tifosi siano contenti delle nostre prestazioni durante l’anno dopo la scorsa estate. Inter pazza? Se significa disputare gli ottavi di Champions e la finale di Coppa Italia, spero lo sia sempre…”.

L’Inter continuerà così a dare filo da torcere al Milan, padrone del proprio destino dopo il passo falso dei nerazzurri a Bologna. Con tutte vittorie i rossoneri sarebbero così campioni d’Italia dopo tantissimi anni.