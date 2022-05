Occasione dal Chelsea: il big vuole andar via, Juve e Milan vigili

Un big del Chelsea potrebbe andar via a fine stagione: Juventus e Milan stanno vigili

Si inizia a sentire il profumo del calciomercato estivo. Le big di Serie A sono concentrate sul finale di stagione ma con un occhio vigile ai prossimi colpi di mercato.

Molte occasioni ghiotte potrebbero arrivare dall’Inghilterra, in particolare dal Chelsea che ha in ballo diverse situazioni irrisolte. Non solo quella di Antonio Rudiger che ormai gioca, di fatto, da separato in casa, ma anche la questione legata a Christian Pulisic. L‘esterno americano non si sente molto considerato da Thomas Tuchel e il suo malumore sta cominciando a farsi sentire anche nei confronti della società.

Come riportato dalle parole del padre del calciatore al quotidiano ‘AS’, Pulisic potrebbe lasciare Londra a fine stagione. Tuchel lo ha messo in secondo piano e questo ha creato una situazione di tensione.

Occasione Pulisic: Milan e Juventus ci pensano

Pulisic piace molto alle big italiane, in particolare a Juventus e Milan che potrebbero fiutare l’occasione dal Chelsea e aprire un duello di mercato. Il calciatore statunitense andrà in scadenza con i Blues nel 2024 e infatti il club londinese chiede almeno 40 milioni per lasciarlo andare, visto anche l’investimento di 60 milioni fatto dal Borussia Dortmund.

Pulisic ha realizzato 7 gol in stagione fino a questo momento, alcuni pesanti come quello in Champions League ma spesso è stato messo in secondo piano da Tuchel. Pulisic cerca un club in cui tornare protagonista e la Juventus potrebbe provare a offrirgli questa opportunità.