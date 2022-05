Ora è UFFICIALE: Salernitana-Venezia, l’esito del ricorso

È arrivata la decisione definitiva su Salernitana-Venezia. Ecco l’esito del ricorso presentato dalla dirigenza arancioneroverde

Salernitana-Venezia è uno dei recuperi ancora in ballo. La partita, precedentemente programmata per il 6 gennaio, non si è giocata per il caos Covid in casa granata, con la squadra bloccata dalle ASL. Inizialmente sembrava ci si dirigesse per lo 0-3 a tavolino, ma poi la situazione è cambiata.

La gara si è disputata esclusivamente in tribunale sino ad ora, ma è finalmente arrivata la decisione definitiva. Il ricorso del Venezia è stato respinto, Salernitana-Venezia si giocherà il 6 maggio alle ore 18.

Salernitana-Venezia: il comunicato

“Il Collegio di Garanzia, all’esito dell’udienza tenutasi oggi a Sezioni Unite e presieduta dalla Presidente, Gabriella Palmieri, HA RESPINTO il ricorso presentato dalla società Venezia F.C. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie A”.

Lo scontro salvezza, quindi, si disputerà. Una vera e propria ultima spiaggia per il Venezia, un’altra occasione per avvicinarsi al miracolo per la Salernitana di Nicola. Comunque andrà lo scontro, di certo il campo potrà decidere molto sugli equilibri della parte inferiore della classifica.