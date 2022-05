Scambio Juve, il nuovo gioiello per il post Dybala

La dirigenza della Juventus al lavoro anche per sostituire Paulo Dybala. Ecco l’ipotesi di scambio: tutti i dettagli

La Juventus è tornata in campo alla Continassa dopo la vittoria di domenica contro il Venezia. Il successo dell’Allianz Stadium e il pareggio della Roma hanno consegnato ai bianconeri l’aritmetica della qualificazione alla prossima Champions League.

La squadra di Allegri può ora preparare al meglio la finale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma tra sette giorni allo Stadio Olimpico di Roma. Si tratta dell’ultimo obiettivo stagionale che la Juve dovrà giocarsi ancora con assenze pesanti, come di fatto avvenuto nelle partite decisive della stagione tra campionato e Champions League. Oltre ai lungodegenti Kaio Jorge e Chiesa, difficilmente Allegri recupererà Locatelli e McKennie. Quella del centrocampista americano è sicuramente stata un’assenza importante nella seconda parte di stagione, che si è fatta sentire soprattutto in zona gol. Il suo futuro, però, non è ancora scritto: l’ex Schalke 04 potrebbe infatti diventare un’importante pedina di scambio nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, carta McKennie

Come noto, la dirigenza bianconera è al lavoro anche sul post Dybala. Uno dei nomi già accostati, che potrebbero tornare di moda in estate, è quello di Dani Olmo del Lipsia. Il fantasista spagnolo (valutato almeno 40 milioni di euro) piace alla Juve che potrebbe anche mettere sul piatto il cartellino di McKennie (circa 30 milioni), sacrificando l’americano per il suo ritorno in Bundesliga. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Dani Olmo.