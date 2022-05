Il Psg prende de Jong: l’intreccio da 140 milioni fa felice la Juventus

Il Paris Saint-Germain entra nell’asta per Frenkie de Jong del Barcellona: l’intreccio da centoquaranta milioni fa felice la Juventus

Il Paris Saint-Germain entra nella corsa per Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese, corteggiato dal Manchester United, potrebbe essere ceduto dal Barcellona e il suo nome fa gola alla società transalpina.

I blaugrana hanno chiarito che davanti all’offerta giusta (intorno ai sessanta milioni di euro), de Jong può essere ceduto. I Red Devils lo vorrebbero regalare a ten Hag, ma anche a Parigi ci pensano. Dopo la vittoria della Ligue 1, accompagnata dalla delusione europea, al Psg c’è aria di rivoluzione. Pochettino è destinato ad andare via, mentre per la successione si fanno i nomi di Zidane, Conte e anche Thiago Motta. Chiunque sia il nuovo allenatore, potrebbe trovare al Parco dei Principi anche de Jong. Un acquisto che avrebbe ripercussioni anche in uscita: l’eventuale arrivo dell’olandese, infatti, potrebbe essere il preludio dell’addio di Marco Verratti ed è qui che entra in scena la Juventus. Il centrocampista abruzzese è un nome che si ripropone con una certa frequenza in orbita bianconera e anche in questo caso potrebbe essere una idea di Cherubini.

Calciomercato Juventus, occasione Verratti: l’idea di scambio

Con de Jong al Paris Saint-Germain, per la Juventus si aprirebbe lo spazio per arrivare a Marco Verratti. Un colpo che richiederebbe un investimento importante: il centrocampista italiano ha una valutazione intorno ai sessanta milioni di euro. Cifra che i bianconeri potrebbero in parte compensare con una cessione e qui torna in scena il Barcellona.

Al Camp Nou potrebbe approdare Adrian Rabiot: il centrocampista francese piace ad Allegri, ma il contratto in scadenza nel 2023 porta a fare delle riflessioni alla società piemontese. Ecco che davanti all’offerta giusta (circa 20 milioni di euro), l’intreccio potrebbe completarsi: de Jong al Psg con Verratti a Torino e Rabiot in blaugrana. Un triangolo da circa 140 milioni di euro che potrebbe fare felice la Juventus regalando ad Allegri un prezioso rinforzo per la mediana.