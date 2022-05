Il baratro dopo la favola, addio senza Champions: la Juve trova il dopo Alex Sandro

La Champions League attuale ha messo in luce la favola del Villarreal che si è fermata alle semifinali. In campionato però non brilla e qualche big potrebbe andar via. La Juventus è in agguato

Uno degli spartiacque negativi della stagione della Juventus è certamente rappresentato dagli ottavi di finale di Champions League persi in modo brusco contro il meno quotato Villarreal. I bianconeri infatti dopo il pari dell’andata persero malamente nella sfida di Torino cedendo il passo alla compagine di Emery, che confermandosi anche contro la super potenza Bayern Monaco è divenuta autentica Cenerentola di questa edizione. La favola del Villarreal in Europa si è però fermata alle semifinali contro il Liverpool di Jurgen Klopp, che però nel ritorno in terra spagnola ha tremato, almeno fino alla fine del primo tempo quando la truppa iberica era avanti di due gol e aveva quindi rimesso tutto in parità.

Una pioggia di complimenti inevitabili quelli che sono arrivati a carico di un Villarreal sorprendente e bello da vedere, che dopo aver eliminato Juventus e Bayern ha fatto anche impaurire il Liverpool. Al netto delle doverose congratulazioni bisogna fare però i conti con la magra realtà del campionato, che potrebbe anche portare a qualche cessione di lusso. Nel caso la Juventus è in agguato.

Calciomercato Juventus, Estupinan e Pedraza via senza Champions: spesa al Villarreal

Tanti complimenti per il Villarreal ma ora bisogna fare i conti con la dura realtà del campionato. In Liga gli spagnoli sono settimi e rischiano addirittura di non arrivare neanche in Conference League a quattro giornate dalla. Dopo aver assaggiato il paradiso e l’estasi di una semifinale Champions, quindi alcuni calciatori potrebbero volerne ancora, motivo per cui qualcosa si potrebbe muovere in uscita, anche per i mancati introiti derivanti proprio dalla prossima edizione della massima competizione europea.

Due sono Estupinan e Pedraza, terzini sinistri che spesso si sono alternati in stagione, entrambi con enormi qualità soprattutto offensive e che sono già statu accostati in passato alla Juventus. Senza Champions il Villarreal potrebbe anche essere più motivato a cedere ed anche ad accontentare i ragazzi, motivo per cui i due mancini potrebbero essere passati al vaglio per i bianconeri come post Alex Sandro. Più giovane Estupinan che però ha maggiori problematiche difensive, mentre appare più equilibrato Pedraza, classe 1996 dalla scadenza contrattuale nel 2025. Tra i 15 e i 20 milioni la valutazione di entrambi.