Salernitana-Venezia, caos slot sostituzioni: tutta la verità

Salernitana-Venezia è stata una sfida salvezza entusiasmante con la vittoria da urlo dei campani: caos slot, ecco quello che è successo

La compagine campana, guidata da Davide Nicola, ha fatto un altro passo in avanti in vista della salvezza. Tre punti d’oro contro il Venezia per conquistare la permanenza in Serie A: ora tutto si deciderà nella sfida contro il Cagliari, sorpassato proprio questa sera di appena un punt. Il destino è nelle mani proprio della Salernitana, ma è successo un caos per gli slot sostituzioni.

Salernitana-Venezia, i cambi di Davide Nicola

Lo stesso allenatore dei campani ha effettuato diverse sostituzioni dopo il 60esimo con l’ingresso in campo di Verdi e Kastanos al 62esimo: dopo due minuti Belec ha preso il posto di Luigi Sepe. In realtà sono stati tre (e non quattro) gli slot visto che il gioco è stato fermo in quegli istanti e non è mai ripreso.