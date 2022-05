Juve, cambia il futuro del bomber: nuovo ritorno di fiamma

Ancora tutto da definire il futuro di un bomber con un nuovo ritorno di fiamma su di lui: tra Juventus e Spagna

La Juventus ha un solo obiettivo in questo finale di stagione, conquistare la Coppa Italia. Tra una settimana i bianconeri affronteranno l’Inter nella finale allo Stadio Olimpico per cercare di portare a casa almeno un trofeo in questa stagione sicuramente non positiva.

Nel frattempo si continua a pensare anche al futuro e al prossimo calciomercato, quando in ballo ci sarà ovviamente il futuro di Alvaro Morata. Sull’attaccante spagnolo i bianconeri dovranno capire se riscattarlo oppure lasciare che torni all’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino del calciatore. Attenzione però perché queste due squadre potrebbero non essere le uniche nel destino di Morata. Ritorno di fiamma sempre dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, futuro Morata: c’è di nuovo il Barcellona

11 gol in 45 presenze per Alvaro Morata in questa stagione. Come per la Juventus anche per lo spagnolo non è stata un’annata facile questa, ma il bomber ha comunque dimostrato di essere un giocatore importante nell’organico di Allegri. La Juventus a fine stagione dovrà decidere se riscattarlo o meno dall’Atletico Madrid, ma vorrebbe uno sconto rispetto ai 35 milioni pattuiti al momento del prestito con i ‘Colchoneros’.

Qualora i bianconeri non dovessero riscattarlo però ci sarebbe un altro top club sul bomber spagnolo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Ara’, il Barcellona starebbe tornando a pensare a Morata per rinforzare il proprio attacco per la prossima stagione, visto che all’Atletico non ci sarebbe più spazio per lui. Dunque futuro di Morata che sembrerebbe essere tra Juventus e Barcellona, e in estate scopriremo come finirà.