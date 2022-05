Inzaghi lo lascia fuori: le UFFICIALI di Inter-Empoli

Diramate le formazioni ufficiali per Inter-Empoli, gara valida per la 36esima giornata di Serie A: tutte le scelte di Inzaghi e Andreazzoli

La 36esima giornata di Serie A parte subito con uno sfida importantissima in ottica Scudetto. Tra le mura di San Siro, a breve, se la vedranno faccia a faccia Inter ed Empoli. La ‘Beneamata’ che non può più permettersi passi falsi. Il crollo di Bologna ha particolarmente compromesso la corsa al principale trofeo Nazionale e il Milan ora è padrone del proprio destino.

A tre turni dalla fine dei giochi tutto è ancora apertissimo, ma per la truppa di Inzaghi – a differenza dei cugini rossoneri – l’obbligo è soltanto vincere. Il tecnico piacentino, inoltre, ha diramato l’undici che scenderà in campo al Meazza dal primo minuto. Accanto all’intoccabile Lautaro Martinez, stavolta, il mister schiera Correa, lasciando di nuovo in panchina Edin Dzeko per preservarlo in vista della finalissima di Coppa Italia contro la Juventus (in programma l’11 maggio). Nel terzetto di difesa, invece, gioca ancora Dimarco, insieme a de Vrij e Skriniar.

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Empoli: fuori Dzeko, gioca Correa

A centrocampo rientra Calhanoglu, dopo aver scontato la squalifica. Andreazzoli, dal canto suo, si affida ad un prudente 4-3-2-1. Zurkowski e Bajrami agiranno alle spalle dell’ex Pinamonti. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Empoli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. All.: Simone Inzaghi.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Luperto, Parisi; Stulac, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Zurkowski; Pinamonti. All.: Aurelio Andreazzoli.