La cessione con lo sconto riporta Lukaku all’Inter

La cessione eccellente con lo sconto riporta Romelu Lukaku all’Inter: via libera al ritorno dell’attaccante belga

Romelu Lukaku all’Inter: si può. L’attaccante belga ha lasciato i nerazzurri la scorsa estate per tornare al Chelsea. Il ritorno in Blues però non è stato come atteso e il calciatore ha faticato non poco ad imporsi nella squadra di Tuchel, finendo per perdere il posto da titolare e scivolare in panchina.

Proprio l’allenatore del club londinese ieri in conferenza stampa ha voluto mandare un messaggio al suo calciatore, spiegando che potrebbe partire da titolare contro il Wolverhampton e che, al momento, “fa parte della rosa della prossima stagione”, specificando anche che il club ha il mercato fermo. Con la possibile svolta societaria però potrebbero sbloccarsi anche le operazioni in entrata e in uscita ed ecco che l’addio di Lukaku tornerebbe di attualità. In questo caso il ritorno all’Inter potrebbe essere la scelta preferita dall’attaccante che in nerazzurro ha mostrato la versione migliore di sé.

Per poter rendere realizzabile il suo desiderio, servirebbe un contributo anche da parte del Chelsea. Difficile immaginare un’Inter che avvicini la cifra monstre sborsata un anno fa dai Blues per acquistare Lukaku, più facile pensare ad un’operazione in prestito. E il via libera da Londra potrebbe anche arrivare, ma soltanto ad una condizione.

Calciomercato Inter, la condizione per il ritorno di Lukaku

Il Chelsea potrebbe accettare di cedere in prestito Lukaku all’Inter, in cambio però di uno sconto per uno dei big della formazione di Simone Inzaghi. A Tuchel serve un difensore, viste le partenze a zero di Rudiger e Christensen, e Bastoni sembra avere l’identikit giusto per vestire Blues.

Marotta però non vuole cederlo se non per 70-80 milioni di euro e da Londra potrebbero pensare ad una sorta di favore incrociato: Lukaku a titolo temporaneo in nerazzurro, con uno sconto per Bastoni fino ad arrivare a circa 55-60 milioni di euro. Una possibilità da monitorare ma che al momento resta sopita: serve il cambio di proprietà del Chelsea per farla decollare.