La Juventus punta il big dell’Inter: contropartita allettante

La Juventus tenta l’assalto al big dell’Inter e apre al sacrificio di un centrocampista come contropartita

Juventus e Inter si affronteranno tra due giorni, mercoledì 11 maggio, all’Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia, la seconda finale dell’anno dopo quella di Supercoppa italiana vinta dai nerazzurri.

Un testa a testa che si ripete ma che potrebbe riproporsi anche in chiave mercato. A dire il vero la Juventus avrebbe messo nel mirino proprio un big dell’Inter. Ormai da tempo è evidente che il reparto difensivo bianconero è piuttosto carente e anche i veterani come Chiellini e Bonucci hanno perso colpi nelle letture e nella continuità di rendimento. De Ligt, invece, che al momento è il vero perno della difesa, sembra intenzionato a lasciare Torino, alla luce delle numerose richieste sul mercato.

Allegri chiama Skriniar: offerto McKennie

La Juventus avrebbe deciso di puntare sul gigante nerazzurro Milan Skriniar. Il difensore slovacco è diventato oggi più che mai un simbolo dell’Inter e uno dei punti di riferimento assoluti dentro e fuori dal campo. In questa stagione ha praticamente sempre giocato, realizzando anche 4 gol tra campionato e Champions. Il suo contratto scade nel 2023 e ancora non è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo, anche se da entrambe le parti sembra esserci la volontà di andare avanti insieme.

La Juventus vuole provarci e visto il costo di Skriniar di circa 60 milioni di euro, offrirebbe all’Inter anche una contropartita per alleggerire il costo dell’operazione. Il sacrificabile sarebbe Weston McKennie. Il centrocampista texano è diventato un pezzo importante nel puzzle di Allegri ma l’infortunio lo ha costretto a rimanere ai box per diverso tempo. Una contropartita che potrebbe far gola all’Inter che, però, difficilmente cederebbe un perno come Skriniar ai rivali di sempre.