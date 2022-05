Mollato Morata, arriva il super bomber

Alvaro Morata è stato vicinissimo ad un passo al trasferimento a gennaio al Barcellona: ora il club spagnolo è vicino ad un colpo da urlo

Un cambio di rotta per il Barcellona: Xavi avrebbe individuato un nuovo numero nove per incrementare il tasso tecnico della formazione blaugrana. Addio definitivo ad Alvaro Morata, che continua ad essere un giocatore importante per Massimiliano Allegri.

Dalla possibile cessione a gennaio con l’arrivo di Vlahovic alla permanenza in maglia bianconera: il destino di Alvaro Morata è cambiato nel corso di poche settimane. Il Barcellona, ad un passo dal suo acquisto nella sessione invernale, avrebbe cambiato obiettivo arrivando così ad uno dei migliori al mondo.

Come svelato dal quotidiano sportivo “Sport” l’attaccante polacco del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, potrebbe cambiare aria dopo aver vinto tutto in Germania con il club bavarese. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e, in questo modo, anche il Bayern potrebbe aprire alla cessione arrivando ad una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Infine, lo stesso presidente della compagine blaugrana, Joan Laporta, vorrebbe fare un regalo Champions allo stesso Xavi stringendo sempre di più legami con l’agente del polacco, Pini Zahavi .

Calciomercato, Lewandowski colpo da urlo per il Barcellona

Lo stesso attaccante polacco avrebbe così il desiderio di cambiare aria dopo tanti anni in Bundesliga: l’operazione si potrebbe fare con il Barcellona che è sempre ottimista per chiudere l’operazione. Sarà un’estate bollente con numerosi colpi di scena per quanto riguarda i migliori goleador d’Europa: da valutare attentamente anche il futuro di Mbappe e Haaland, pronti a scegliere la loro nuova destinazione per il prosieguo della loro carriera. Un giro di bomber incredibile con Alvaro Morata che resterà fuori optando così per la sua permanenza in bianconero sotto la gestione di Massimiliano Allegri.