La Premier si prende il big: addio definitivo alla Serie A

Il top player rimane in Premier League: sfuma il possibile ritorno in Serie A

Il calciomercato estivo è sempre più vicino e diversi calciatori devono ancora scoprire il loro futuro e la prossima destinazione. Uno di questi è il trequartista ex Liverpool e Bayern Monaco.

Si tratta di Philippe Coutinho che ha vissuto una stagione in prestito all’Aston Villa ma rimane di proprietà del Barcellona. Il trequartista classe ’92 è tornato in Premier League dove ha disputato 15 partite, condite da 4 gol e 3 assist. A fine stagione tornerà al Barça con cui ha un contratto fino a giugno 2023. L’Aston Villa sta avanzando per per acquisire il cartellino del brasiliano per circa 20 milioni di euro, sebbene l’accordo preveda un’opzione di acquisto per 40 milioni di euro. La trattativa è stata confermata dal ‘Mundo Deportivo’.

L’Aston Villa riscatta Coutinho: addio Serie A

Il tecnico dell’Aston Villa Steven Gerrard, ex compagno del brasiliano ai tempi del Liverpool, ha espressamente richiesto alla società di trattenere Coutinho anche per la prossima stagione. Sull’ex Inter si erano interessate diverse squadre italiane in vista della prossima sessione estiva di calciomercato ma adesso l’Aston Villa sembra essere in netto vantaggio nei contatti col Barcellona che al momento ha in mano il boccino. Coutinho ha accarezzato la possibilità di tornare in Serie A dopo gli anni di inizio carriera in nerazzurro ma adesso è quasi certa la sua permanenza in Premier League.