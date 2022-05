Allegri scatena la critica: botta e risposta in diretta

Scambio di opinioni tra Nando Orsi e Roberto Pruzzo: al centro della questioni ci sono le stagioni di Allegri e Inzaghi

Il verdetto sul campionato della Juventus è uno dei temi più dibattuti. Da chi sostiene che Allegri non potesse fare di meglio, a chi invece arguisce che era doveroso fare di più, i pareri sono spesso contrastanti. A ‘Radio Radio’ è andato in scena un dibattito proprio su questo.

Non solo Allegri, ma anche Simone Inzaghi e la sua Inter. Il paragone, essendo alle porte della finale di Coppa Italia, salta fuori quasi in automatico. Merito delle rose, delle idee o degli episodi? Roberto Pruzzo e Nando Orsi si sono interrogati a riguardo.

Lo storico centravanti della Roma ha speso parole critiche contro Allegri, sostenenedo che dato il suo stipendio era lecito aspettarsi di più. Discorso diverso per Inzaghi, secondo l’opinionista di Sky, meritevole di elogi a prescindere essendo al suo primo anno in una big.

Allegri o Inzaghi? Pruzzo e Orsi rispondono

“Uno come Allegri, che ha vinto quello che ha vinto, ha avuto tante difficoltà a mettere insieme una squadra con una logica. È il limite di questo allenatore. Se ti pagano quello che ti pagano, anche alla Juve evidentemente si aspettavano di più da Allegri”. Si esprime così Pruzzo, giudicando quindi ‘negativa’ la sua prima stagione al ritorno nella Juventus.

Orsi, invece, non è dello stesso parere a riguardo. “Allegri se arriva terzo o quarto ha fatto bene. Secondo me la Juve è una squadra da terzo-quarto posto, non di più”. Infine due parole anche su Inzaghi: “Ha fatto bene a prescindere, è un allenatore giovane, al primo anno sulla panchina di una big, con le pressioni, cinque anni fa allenava in Primavera. Se apri un progetto con Inzaghi deve passare a pieni voti in ogni caso dopo questa stagione”.