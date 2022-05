Haaland regala il bomber all’Inter: decide tutto Lautaro Martinez

Il colpo Haaland può far svoltare il calciomercato dell’Inter: per i nerazzurri possibile bomber in arrivo con lo scambio, decide Lautaro Martinez

E’ il Manchester City ad aver rotto gli indugi e dato il via i botti estivi di calciomercato. Erling Haaland può considerarsi un nuovo calciatore del club inglese che ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund.

Il primo grande colpo di un mercato che si prospetta scoppiettante e che potrebbe coinvolgere anche le italiane. Proprio Haaland al Manchester City potrebbe essere la mossa che fa partire il dominio che coinvolge anche l’Inter. In particolare nella rosa della squadra di Guardiola, l’arrivo del bomber norvegese rappresenterà uno scossone niente male soprattutto in attacco. Con un 9 di questo livello, Gabriel Jesus vedrà il suo spazio ancora più ridotto ed allora l’addio potrebbe diventare naturale. Proprio il brasiliano potrebbe però essere sfruttato dai Citizens per mettere a segno altri colpi in altri reparti ed è qui che entra in gioco la società nerazzurra. Nella squadra di Inzaghi, infatti, c’è un calciatore che piace non poco a Guardiola e per il quale il Manchester City sarebbe pronto a sacrificare proprio Gabriel Jesus: Milan Skriniar. Il piano della società inglese però potrà realizzarsi solo a determinate condizioni.

Calciomercato Inter, Gabriel Jesus per Skriniar: decide Lautaro

Gabriel Jesus per Milan Skriniar, entrambi con il contratto in scadenza nel 2023, è uno scambio che potrebbe trovare anche l’apprezzamento dell’Inter. In linea di principio Marotta prenderebbe in considerazione la cessione del difensore slovacco soltanto davanti ad una convincente proposta cash, ma c’è una cessione che potrebbe cambiare le carta in tavola.

E’ quella di Lautaro Martinez, uno dei nerazzurri più ambiti sul mercato. Dovesse arrivare la proposta da 70-80 milioni di euro, il ‘Toro’ potrebbe andare via ed a quel punto Marotta dovrebbe trovare un sostituto all’altezza. Gabriel Jesus potrebbe rappresentare il nome giusto e lo scambio con Skriniar diventerebbe fattibile. Soltanto un’idea al momento ma con l’annuncio dell’accordo per Haaland il domino potrebbe partire e coinvolgere anche l’Inter.