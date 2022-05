Altro che Juventus, via dal Milan per lo United

La Juventus continua a lavorare in vista della prossima stagione per arrivare a colpi da urlo da affidare a Massimiliano Allegri: c’è anche lo United

Duello a distanza tra Juventus e Manchester United per un colpo in difesa: andrà via dal Milan per una nuova avventura entusiasmante, innesto di qualità per il reparto arretrato.

La Juventus è sempre alla ricerca di un valido sostituto di Giorgio Chiellini, pronto a lasciare la compagine bianconera dopo tante stagioni. Il suo futuro è sempre in bilico: a fine stagione prenderà la sua decisione definitiva, ma la cosa certa è che andrà via da Torino. Come svelato dal portale spagnolo “fichajes.net” Alessio Romagnoli, in uscita dal Milan, è anche nel mirino del Manchester United che vorrebbe arrivare così al difensore romano. Nelle ultime settimane il rossonero, in scadenza di contratto, è stato accostato anche alla Lazio.

Calciomercato, Romagnoli in attesa della scelta

Finora il centrale del Milan non ha preso ancora una decisione per quanto riguarda la sua prossima destinazione: con l’arrivo di Tomori ha perso sempre di più la titolarità diventando così un panchinaro di lusso per Stefano Pioli. Con la società rossonera non si è arrivato così all’accordo per il rinnovo contrattuale e così ora Romagnoli dovrà prendere una scelta in vista del futuro. Un nuovo capitolo per la sua carriera che sembrava essere arrivata ad alti liveli, ma ha avuto così immediatamente uno stop improvviso in maglia rossonera.