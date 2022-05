Hanno l’accordo con Perisic: mancano solo le visite

Perisic avrebbe trovato l’accordo con un club di Premier League, restano da chiudere soltanto le formalità. Inter troppo comoda e beffata all’ultimo

Ivan Perisic è stato il vero mattatore della Juventus nella finale di Coppa Italia giocata appena un paio di giorni fa. Ma ancor prima di questo, è stato uno dei più importanti calciatori di cui disponeva l’Inter in questa stagione. Vuoi per gli assist, vuoi per le reti, vuoi per l’inesauribile energia. Ma quell’uso del tempo al passato, adesso, è un elemento chiave di lettura sul suo futuro.

Stando a quanto dichiarato da Sandro Sabatini su ‘SportMediaset’, l’esterno sinistro croato avrebbe bypassato le avanches sulla trattativa di rinnovo di contratto col club meneghino, protrattasi per troppi mesi. Ad aver fatto gola al calciatore ci sarebbe stata, invece, la proposta del Chelsea di Tuchel con cui è stato raggiunto un’intesa di massima. Non resta che formalizzare i riti delle visite mediche e della firma.

Calciomercato, Perisic al Chelsea: lo sfogo del calciatore

Del resto, Perisic era stato molto chiaro al termine della partita di Coppa Italia ai microfoni della stessa emittente tv: l’Inter ha perso tempo, dando per scontata la sua permanenza. Un calciatore del suo calibro, se effettivamente considerato tale per il futuro della società, avrebbe meritato un trattamento di riguardo anzitempo. Il secondo matrimonio sfuma, dunque, sul più bello.