A zero dall’Inter: risposta immediata di Mourinho

Il calciomercato della Roma può vedere una sorpresa in entrata: sulla proposta a parametro zero Mourinho ha le idee chiarissime

La stagione sta per volgere al termine e da questo punto di vista, i giochi scudetto sono vicini ad un verdetto finale. Inter o Milan, il tricolore prenderà la strada di Milano con buona pace di Juventus e soprattutto Napoli, che hanno provato a rientrare in una sfida poi tramutatasi in duello. Le società italiane stanno già pensando alla prossima sessione di calciomercato, con un’estate che può riservare non poche sorprese alle big di Serie A. In particolar modo l’Inter, con Marotta che ha in mente non pochi nomi per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, si dedicherà anche alle uscite.

Dirà molto probabilmente addio Ivan Perisic, in scadenza e che ha riacceso la polemica al termine della finale di Coppa Italia per il rinnovo che non è ancora arrivato (e che difficilmente si concretizzerà da qui al 30 giugno). Attenzione, però. Perché proprio dall’Inter, gratis, dirà sicuramente addio un’altra pedina accostata a diverse società italiane e che può rappresentare una ghiotta occasione soprattutto per la Roma di Josè Mourinho.

Addio Veretout: l’erede dall’Inter

Dall’Inter alla Roma, dopo che il contratto concluderà tra un mese e mezzo. È questo il destino almeno all’atto teorico, di Matias Vecino. Il centrocampista ex Fiorentina è da tempo fuori dai piani di Inzaghi e potrebbe essere offerto proprio a Mourinho, per l’anno prossimo. La Roma rischia di perdere Jordan Veretout ed in tal senso, il 30enne uruguagio rappresenterebbe una valida alternativa, a costo zero, per sostituire il francese.

L’idea di Mourinho, però, sembra ben diversa ed è pronto a stroncare sul nascere l’eventuale offerta per l’approdo di Vecino nella Capitale. Il classe 1991 non rientra nei dettami tattici dello ‘Special One’ che se dovesse effettivamente veder volare via Veretout, proverebbe a cercare altrove l’eventuale erede.

Situazione dunque in divenire ma per Vecino, al momento, pare decisamente improbabile un approdo nella Capitale agli ordini di Mourinho.