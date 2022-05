La Juventus fiuta il colpo dalla Premier: Guardiola lo libera

La Juventus fiuta il colpo dalla Premier League: top a centrocampo per Allegri

La Juventus ha perso anche la Coppa Italia e quindi il secondo trofeo stagionale dopo la sconfitta in Supercoppa. Una stagione certamente fallimentare che porta la società a dover intervenire necessariamente sul mercato per dare una svolta al futuro del club.

Molti calciatori come Arthur, Morata, Rabiot potrebbero essere pronti alla partenza e la dirigenza bianconera sta valutando diversi nomi per il centrocampo. Alcuni obiettivi arrivano direttamente dalla Serie A e sono più accessibili, altri sono giocatori affermati che potrebbero portare a un concreto salto di qualità del reparto e della rosa. Uno di questi è Ilkay Gundogan, tedesco di origini turche, pedina di grande spicco del Manchester City.

De Jong libera Gündogan: la Juve ci prova

Pep Guardiola, però, ultimamente gli ha concesso meno spazio. All’andata della semifinale di Champions contro il Real non è neppure entrato, al ritorno ha giocato appena 48 minuti. Il contratto di Gundogan scade a giugno 2023 e ancora non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo. Inoltre il Manchester City sta corteggiando da tempo Frenkie De Jong e il suo eventuale arrivo dal Barcellona spianerebbe la strada alla Juventus per l’ex Borussia Dortmund.

Nonostante i 31 anni, Gundogan rappresenta quel tipo di centrocampista che manca ad Allegri, abile tecnicamente e con grande capacità di inserimento e realizzativi, come confermano gli 8 gol stagionali. Il City lo valuta circa 35 milioni di euro e la Juve è vigile.