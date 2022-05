La Juve tenta De Laurentiis: colpaccio con lo scambio

La Juventus vuole stupire tutti e prepara l’assalto al big del Napoli: spunta la clamorosa ipotesi di scambio con De Laurentiis

90′ alla fine delle ostilità. La Serie A è pronta a chiudere i battenti, lasciando spazio alla sessione estiva di calciomercato che vede già diverse società più che attive, alla ricerca dei giusti rinforzi. In tal senso, la Juventus sta già dimostrando di volersi candidare ad assoluta protagonista dei prossimi mesi. Non solo il ritorno di Paul Pogba e la possibile firma di Di Maria, anche lui a zero, la dirigenza bianconera non si ferma e guarda anche in Italia ai possibili grandi colpi da consegnare il prima possibile ad Allegri.

Occhi in casa Napoli con un nome su tutti che, secondo quanto riportato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’, torna di grande moda per la società piemontese. Si tratta di Kalidou Koulibaly che, ancora in scadenza nel 2023 con la società di Aurelio De Laurentiis, potrebbe finire per partire. E proprio le recenti dichiarazioni del patron del Napoli non escludono un addio: la Juventus vorrebbe provarci con lo scambio.

Koulibaly alla Juventus: ipotesi scambio

L’idea della Juventus per provare a strappare Kalidou Koulibaly al Napoli prevederebbe l’inserimento nell’affare di una pedina ormai non più indispensabile per Allegri. Quel Moise Kean che già in passato è stato accostato ai colori azzurri e che adesso può davvero riavvicinarsi alla squadra campana.

La posizione del Napoli è però chiara: per Koulibaly, De Laurentiis accetterà solo un’offerta cash. Niente contropartite, almeno 30-40 milioni per vedere uno dei big azzurri in quel di Torino.

In questa stagione il difensore senegalese ha collezionato 3 reti e 2 assist vincenti in 33 presenze totali con la maglia del Napoli.