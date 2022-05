Assalto totale a Leao: due per uno col Milan più 53 milioni

Un top club vorrebbe acquistare Leao in estate, avanzando al Milan una proposta di scambio due per uno: sul piatto anche 53 milioni di euro

Rafael Leao è stato tra i protagonisti assoluti della stagione del Milan. L’attaccante portoghese ha raggiunto una maggior costanza a livello di prestazioni, spaccando letteralmente in più occasioni il campionato. Forza fisica dirompente e buona tecnica: il classe ’99 è senza dubbio uno degli elementi pregiati della nostra Serie A. Non a caso, i top club europei hanno messo da tempo gli occhi su di lui.

In particolare, stando a quanto riferisce ‘Marca’, il Real Madrid sarebbe fortemente interessato al suo acquisto in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Re Carlo Ancelotti, inoltre, vorrebbe bussare alla porta del suo ex club rossonero avanzando un’allettante proposta di scambio. I ‘Blancos’, infatti, sarebbero disposti ad inserire nell’affare i cartellini di Mariano Diaz e Marco Asensio, con quest’ultimo nei piani del ‘Diavolo’ in ottica entrate.

Calciomercato Milan, il Real vuole Leao: Diaz e Asensio più 53 milioni

Le due pedine sopra citate presentano una valutazione rispettivamente di circa 15 e 30 milioni di euro. Ma non è tutto: a ciò gli spagnoli aggiungerebbero una cospicua parte cash da 53 milioni di euro. Ma nonostante sia indubbiamente invitante, l’offerta in questione non basterebbe ad accontentare i lombardi. Paolo Maldini, dal canto suo, vuole solo 100 milioni di euro senza contropartite tecniche e non si sposterà da questa richiesta.