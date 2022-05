Perisic-Inter, summit concluso: ecco cosa ha detto l’agente

È appena terminato l’incontro tra l’entourage di Perisic e l’Inter sul rinnovo del croato. Ecco le parole del suo agente fuori dalle sedi nerazzurre

La clamorosa stagione di Ivan Perisic fa chiedere a gran voce dai tifosi il suo rinnovo di contratto. L’esterno è una delle chiavi di Simone Inzaghi che vuole trattenerlo a tutti i costi per riprovare l’assalto allo Scudetto nella prossima stagione.

Da qualche istante è terminato il summit tra le parti. Stando a quanto riporta ‘Calciomercato.it’, filtrerebbe un cauto ottimismo sulla buona riuscita dell’affare. Come chiarito più volte da Marotta, l’intenzione dell’Inter è quella di prolungare il suo contratto, sta ora al calciatore decidere il suo destino.

Rinnovo Perisic: le parole dell’agente

Intercettato fuori dalla nerazzurra, l’agente di Perisic Frane Jurcevic non si è sbilanciato, lasciando solo una vaga risposta a chi bramava di conoscere il futuro del suo assistito. Un semplice “Vediamo” e uno slalom tra le telecamere che lascia ancora incertezza.

Sulle tracce di Perisic c’è soprattutto il Chelsea che sarebbe pronto ad investire su di lui, offrendogli la possibilità di giocare in Premier League da titolare. I nerazzurri, però, non vogliono cedere. Le prossime ore saranno decisive per capire se ci sarà o meno l’attesissima fumata bianca.