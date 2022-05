Affare Milinkovic-Savic: ora Lotito spara altissimo

Si complica il sogno Milinkovic-Savic per la Juventus. Lotito, dopo la grande stagione del serbo, torna a sparare altissimo

Trattare con Lotito non è mai facile. Lo sa bene anche la Juventus, che sta provando a portare a Torino Sergej Milinkovic-Savic, stella della squadra di Sarri in questa stagione. Il serbo è reduce da un’annata clamorosa che ha convinto tutti: è definitivamente pronto per il grande salto in una big.

Per portarlo via dalla capitale, però, servirà un esborso economico non indifferente. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà c’è stato un contatto tra l’agente di SMS Kezman e il patron dei biancocelesti. Quest’ultimo ha ribadito chiaramente che il suo gioiello non partirà per meno di 100 milioni complessivi, tornando alla cifra su cui si vociferava qualche stagione fa.

L’agente ed ex calciatore ha chiarito come ci sia l’apprezzamento verso il suo assistito di top club del calibro di PSG e Manchester United, oltre alla Juventus, e parrebbe inoltre che Milinkovic-Savic voglia finalmente avere la sua chance di spiccare il volo fuori dall’ambiente Lazio.

Milinkovic-Savic, a certe cifre l’affare si complica

Se la richiesta di Lotito dovesse essere confermata, per la Juventus la trattativa si farebbe decisamente in salita. Dopo l’investimento fatto su Vlahovic difficilmente ci saranno le basi per ulteriori spese di tale calibro, motivo per cui la pista che porta Pogba a zero si fa sempre più concreta.

Non è detto però che le altre contendenti non siano pronte ad investire certe cifre. Il Manchester United, soprattutto, con l’arrivo di Ten Hag è pronto a grandi spese e uno dei fiori all’occhiello del calciomercato dei Red Devils potrebbe essere proprio il centrocampista serbo.

In attesa di ulterori novità, sarà anche importante vedere verso quale squadra penderà il desiderio di Milinkovic-Savic. La volontà del calciatore, specie in certe trattative, può giocare un ruolo fondamentale.