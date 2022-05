Tutti pazzi per Kalulu: c’è l’offerta choc per il Milan

Kalulu tra i protagonisti della grande cavalcata Scudetto del Milan. Il difensore francese è costato due anni fa meno di 500mila euro

Pierre Kalulu è stata una delle rivelazioni del Milan vincitore dello Scudetto. Pagato poco meno di 500mila euro, il classe 2000 francese si è presto in silenzio, lavorando sodo la maglia da titolare al fianco di Tomori, ‘approfittando’ del grave infortunio accorso a Kjaer.

Il Milan intende premiarlo rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2025. Rinnovando ma soprattutto alzando l’attuale stipendio che è di appena 600mila euro. Le parti trattano già da qualche mese, ma è ora a stagione finita che potrebbe arrivare l’accelerata decisiva. Attenzione però al calciomercato che può ‘scombinare’ le strategie rossonere. Sappiamo che su Kalulu, da molti definito il ‘Nuovo Desailly’, ci sono molti club europei di grande prestigio e con disponibilità economiche importanti. Inglesi in particolare, ma il vero ‘pericolo’ può avere le sembianze del Paris Saint-Germain dove sta per arrivare Campos in sostituzione di Leonardo.

Il Ds portoghese conosce alla perfezione Kalulu visti i suoi trascorsi in Francia, prima al Monaco e poi al Lille, e il club dell’emiro ha bisogno di rinnovarsi anche in difesa. All’entourage dell’ex Lione potrebbe presentare una proposta di ingaggio molto allettante, con base fissa da 5-6 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni.

Calciomercato Milan, Psg su Kalulu: Icardi nell’affare

Naturalmente il Milan non intende privarsi di Kalulu, per il quale Campos potrebbe arrivare a offrire sui 30 milioni di euro cash con l’aggiunta del cartellino di uno dei tanti esuberi. Questo esubero può essere Mauro Icardi, considerato che i rossoneri sono alla ricerca di un erede di Ibrahimovic. Il classe ’93 argentino ex capitano dell’Inter ha però due ‘problemi’: il primo è che da un paio d’anni appare già aver intrapreso il viale del tramonto, il secondo è il suo stipendio netto di 10 milioni di euro (il contratto scade nel 2024) a cui non vuole assolutamente rinunciare.