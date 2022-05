Dybala, c’è una sola offerta ufficiale: non è dall’Inter

Per Paulo Dybala ci sarebbe l’interesse concreto solamente di una squadra, ma questa a sorpresa non è l’Inter

Una telenovela che dura ormai due due anni. Il futuro di Paulo Dybala continua ad essere un rebus: l’unica cosa certa è il suo addio alla Juventus. Tutti i top club italiani continuano a monitorare la situazione e anche qualche club estero si sta facendo avanti.

Sul piatto, però, stando a quanto riporta il giornalista argentino César Luis Merlo, di ‘TcySports’, ci sarebbe una sola offerta ufficiale. Ai microfoni di ‘Calciomercato.it’, ha chiarito a sorpresa che questa proposta non proviene dall’Inter, bensì da un altra società di Serie A.

La squadra che si è fatta avanti sarebbe la Roma. Totti ha detto esplicitamente quanto apprezzerebbe vedere la Joya in giallorosso, tanto che sarebbe pronto a cedergli la sua storica maglia numero 10.

Dybala, al momento c’è solo la Roma

Il giornalista ha fatto il punto in generale sul mercato della Juventus, parlando anche di Di Maria. “La Juventus è il club più avanti, ma non c’è nulla di definito, la formula sarebbe quella di un anno con opzione per il secondo. Il calciatore non ha ancora deciso, è lusingato comunque dalla proposta e sta valutando”.

Poi si è passati proprio sul tema Dybala. “L’unica offerta formale che c’è viene dalla Roma, è un contratto a lungo termine che il giocatore sta valutando. Con l’Inter Dybala sta parlando, Marotta è molto abile nelle trattative e vorrebbe risparmiare il più possibile, ma non ci sono offerte ufficiali. Dybala preferirebbe andare all’Inter piuttosto che alla Roma. Attenzione all’Atletico, che sta formulando un’offerta, non ancora arrivata, e potrebbe andare su Dybala in caso di mancata permanenza di Griezmann. Nei prossimi giorni occhio all’arrivo di una possibile offerta ufficiale dell’Inter”