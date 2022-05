Allegri ha scelto il difensore: arriva l’avversario di Mourinho

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe seguire con attenzione il profilo di Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord, avversario in finale di Conference League della Roma

La Juventus di Massimiliano Allegri sta lavorando in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri devono risorgere dalle ceneri di una stagione decisamente fallimentare dopo le premesse dello scorso agosto.

Il ritorno alla Vecchia Signora del tecnico livornese sembrava che potesse portare immediatamente lustro e trofei alla Juventus che, però, ha dovuto fare i conti con la dura realtà. Prima Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare la Continassa a pochi giorni dalla chiusura della finestra estiva dei trasferimenti, e poi una rosa disabituata a vincere e ad una seria metodologia di lavoro hanno complicato seriamente le cose per la Juventus e per Allegri che, nella prossima annata, si gioca veramente tutto. E dovrà farlo senza Giorgio Chiellini, storica bandiera della Juventus che ha deciso di lasciare Torino, e che dovrà essere in qualche modo sostituito vista anche la probabile partenza di Daniele Rugani.

Un nome potenzialmente molto interessante per la Juventus, anche in prospettiva, da affiancare a Matthijs de Ligt potrebbe essere quello di Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord, avversario in finale di Conference League della Roma di Josè Mourinho e giocatore attenzionato già da diversi club italiani, fra i quali spicca l’Inter di Simone Inzaghi.

Calciomercato Juventus, occhi su Senesi: attenzione allo scambio

Marcos Senesi si è messo in grande mostra in questa stagione in Olanda ed in Europa fino a raggiungere una valutazione vicina ai 20 milioni di euro. La situazione contrattuale del giocatore argentino però, in scadenza nel 2023, può cambiare radicalmente le cose con il prezzo che scenderebbe sui 10 milioni di euro e la Juventus che riflette su un eventuale scambio. In quest’ottica, attenzione ai profili di De Winter, esterno destro, e Peeters: due prospetti che potrebbero piacere molto al club olandese, con uno di loro pronto a fare il percorso inverso di Senesi.