Onana pronto per l’Inter: ‘ufficiale’ il saluto all’Ajax

Andrè Onana ha salutato con un messaggio struggente tutto l’Ajax, squadra che lo ha accompagnato per ben sette anni. Il portiere è pronto a sbarcare all’Inter

Ormai non ci sono più dubbi, il prossimo portiere dell’Inter sarà Onana. Sebbene anche il rinnovo di Handanovic sia vicino, il camerunense raggiungerà i nerazzurri a parametro zero, pronto per una grande avventura lontano dall’Olanda.

Dopo le giovanili nella cantera del Barcellona, il classe ’96 ha giocato sempre all’Ajax, dove si è imposto fino a diventare uno dei nomi più appetibili del panorama europeo. Nonostante l’ultima travagliata stagione, l’Inter sembra decisa a puntare su di lui per la porta, mantenendo comunque Handanovic come chioccia almeno per una stagione.

Intanto Onana ha voluto mandare un saluto al mondo Ajax con una struggente lettera che dimostra il legame affettivo nato in questi anni tra il portiere e tutto l’ambiente.

Onana saluta: “Finisce un bellissimo viaggio”

Queste le commoventi parole di Andrè Onana:

“Finisce un bellissimo viaggio dopo sette anni. Sono arrivato con le speranze di un bambino. Con il desiderio di dare tutto per questo storico club. Adesso lo sto lasciando da uomo con la soddisfazione di aver dato tutto per questa maglia dal primo all’ultimo giorno. Ho sofferto e pianto, ma ho anche sorriso e celebrato momenti magici. Non potrò più fare i miei salvataggi per voi, ma il mio cuore resterà sempre con voi. Non c’è successo senza fallimento, non c’è gioia senza momenti di tristezza. Un grazie speciale a tutti quelli che mi hanno supportato e incoraggiato nei bei momenti e in quelli brutti. È stato un onore far parte della storia dell’Ajax. Non so se sono stato il migliore ma ho sempre dato il mio meglio“.