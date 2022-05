Il Milan si prende Lukaku: la folle proposta del Chelsea

Il Milan è alla ricerca di un attaccante dopo l’operazione e il lungo stop per Ibrahimovic: idea Lukaku, la folle proposta del Chelsea

Sette-otto mesi di stop. Zlatan Ibrahimovic si è operato ieri al ginocchio, con tempi di recupero che avranno ripercussioni sul mercato del Milan. Lo svedese non ha ancora annunciato al sua decisione, ma al di là di quel che deciderà di fare, tra rinnovo e ritiro, i rossoneri devono intervenire nel reparto offensivo.

Origi può (quasi) essere considerato un calciatore del Milan, ma lui e Giroud potrebbero anche non bastare per una squadra che dovrà affrontare, si spera da protagonista, campionato e Champions League. Ecco allora che Maldini e Massara, in attesa anche del possibile cambio di proprietà, continuano a guardarsi intorno per valutare la possibilità di arrivare a mettere le mani su un bomber di primo livello. Uno come Lukaku, ad esempio, che al Chelsea ha reso al di sotto le aspettative (e gli standard che gli oltre cento milioni spesi richiederebbero) e vorrebbe tornare in Italia. L’Inter è ovviamente in cima alle sue preferenze, ma l’ipotesi rossonera non va scartata.

Calciomercato Milan, per Lukaku il Chelsea chiede Theo Hernandez

Il Milan pensa a Lukaku per un attacco super, ma deve fare i conti con un Chelsea che non ha intenzione di cederlo a buon prezzo. Tuchel non punta sul bomber belga per il futuro, ma in caso di richiesta dei rossoneri ha le idee chiare: via libera a patto che a Londra sbarchi Theo Hernandez.

Una proposta importante con l’esterno francese che ha una valutazione intorno agli ottanta milioni di euro. Difficile che il Milan decide di privarsi di una delle colonne della squadra di Pioli, ma certo la tentazione di dare vita ad uno scambio pazzesco potrebbe venire. Maldini riflette su Lukaku, ma il Chelsea darà il via libera solo con Theo Hernandez a Londra: un affare da sogno, diventerà qualcosa di concreto o resterà solo una suggestione di inizio calciomercato?