Champions League, Liverpool-Real Madrid: le formazioni UFFICIALI

Ecco gli schieramenti iniziali scelti da Klopp ed Ancelotti per la finalissima di Champions League di questa sera tra Liverpool e Real Madrid

Fra non molto, alle ore 21:00 dallo ‘Stade de France’ di Parigi, s’innalzerà il fischio di inizio della finale di Champions League 2021/2022. A contendersi il più ambito trofeo per club a livello internazionale europeo ci saranno Liverpool e Real Madrid.

Per l’occasione, il tecnico tedesco Klopp schiererà il miglior undici titolare con la difesa al completo, coadiuvata in fase di transizione dal capitano Henderson. In attacco tridente esplosivo che vedrà oltre i soliti Salah e Mané anche un ispiratissimo Luis Diaz.

Quanto ai ‘Blancos’, Ancelotti non risparmierà neppure la miglior formazione a disposizione completa di una difesa discreta ed un centrocampo impeccabile, prima di imbattersi in Benzema. Quest’ultimo è forse l’uomo più atteso.

Liverpool-Real Madrid, sfida suprema

A seguire le formazioni ufficiali diramate dai due club per la finale di questa sera.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz. All. Klopp

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti