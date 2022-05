Blitz di Florentino Perez: il Real soffia il talentino a Inter e Juve

Sfuma il sogno Enzo Fernandez per Juventus e Inter: il centrocampista argentino sempre più vicino al Real Madrid

Florentino Perez è pronto a piazzare il colpo a centrocampo: il Real Madrid è ad un passo da Enzo Fernandez, da tempo oggetto del desiderio di Inter e Juventus.

Enzo Fernandez promesso sposo del Real Madrid: brutte notizie per Juventus ed Inter che da tempo si erano messe sulle tracce del centrocampista argentino classe 2001, autore di otto gol e sei assist con la maglia del River Plate in questa stagione.

Valutato circa 15 milioni di euro, ha altri tre anni di contratto con il club argentino, ma il Real Madrid è pronto a portarlo in Europa. Volevano riuscirci anche Inter e Juventus che però – a questo punto – rischiano concretamente di restare a bocca asciutta.

Calciomercato, Juventus e Inter beffate su Enzo Fernandez

Cresciuto nel settore giovanile del River Plate, il classe 2001 – ad eccezione di una parentesi in prestito al Defensa – ha sempre vestito la maglia de las Gallinas. Centrocampista di dinamismo e qualità, era finito da tempo nel mirino di Juventus e Inter.

Dopo la delusione per il mancato approdo di Mbappé, il patron dei Blancos – Florentino Perez – sarebbe intenzionato a regalare a Carlo Ancelotti una serie di rinforzi tra cui, appunto Enzo Fernandez. Pronta l’offerta da 15 milioni di euro per accontentare il River Plate e portare il centrocampista originario di San Martin in Europa.