Ritorno di fiamma per il vice Vlahovic: prestito con obbligo

La Juventus è a caccia di un vice Vlahovic da regalare al tecnico Allegri per la prossima stagione: ritorno di fiamma, prestito con obbligo

È caccia aperta al vice Vlahovic. La Juventus, tra le tante cose di cui dovrà occuparsi nella prossima sessione estiva di calciomercato, si è posta come obiettivo anche l’acquisto di un profilo che possa rappresentare una valida alternativa al bomber serbo. Anche perché l’ex Fiorentina non è ancora riuscito ad incalanarsi nella maniera giusta negli schemi di Massimiliano Allegri e rifiatare ogni tanto potrebbe rivelarsi d’aiuto.

Oltre a ciò, c’è l’intenzione di alzare l’asticella per migliorare sensibilmente i risultati ottenuti nelle ultime stagioni. In tal senso, è necessario disporre di una rosa lunga, possibilmente con due giocatori di spessore per ruolo. Il direttore sportivo Federico Cherubini, dal canto suo, ha inserito diversi nomi nella sua lista. Ci sarebbe pure un ritorno di fiamma per Anthony Martial, giocatore che la ‘Vecchia Signora’ apprezza da tempo. La carriera dell’attaccante francese, classe ’95, sta attraversando una fase calante, ma l’ex Monaco rappresenta comunque un’opzione intrigante senza dubbio.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Martial: lo United chiede l’obbligo di riscatto

Torino potrebbe essere la piazza giusta per provare a rilanciarsi ad alti livelli. L’avventura in Spagna con la maglia del Siviglia non è stata memorabile, per usare un eufemismo. Martial, dunque, farà ritorno a giugno al Manchester United, per poi intraprendere una nuova avventura. La Juventus lo prenderebbe in prestito, ma i ‘Red Devils’ vogliono evitare che si verifichi la stessa situazione capitata col club andaluso. Perciò gli inglesi chiederebbero l’obbligo di riscatto, col calciatore valutato sui 25 milioni di euro. Difficile che l’operazione si concretizzi a queste condizioni.