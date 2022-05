Il Chelsea fa tremare l’Inter: scambio folle per Lukaku

La pista Lukaku-Inter continua ad essere viva, ma le richieste del Chelsea fanno paura. L’intesa si potrebbe trovare tramite un maxi scambio

Il grande sogno dell’Inter per il calciomercato estivo continua ad essere Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha già fatto intendere chiaramente al Chelsea che non ha intenzione di rimanere a determinate condizioni e gradirebbe moltissimo tornare a Milano, ambiente che lo ha amato a dismisura nelle due stagioni italiane.

Per le trattative però serve incastare più pezzi. Uno di questi riguarda proprio i Blues, che non vogliono perderci economicamente dopo l’investimento fatto neanche dodici mesi fa. Per evitare minusvalenze servono all’incirca 90 milioni di euro, numeri totalmente fuori portata per il periodo storico che sta vivendo l’Inter.

Ecco perchè ciò che potrebbe fare la differenza sarebbe l’inserimento di contropartite tecniche. È chiaro però che il Chelsea vorrebbe soffiare alcuni tra i migliori giocatori dei nerazzurri, rendendo l’affare assai complicato. Marotta non vorrebbe cedere i pezzi pregiati, ma pur di riportare a casa Lukaku le possibilità di imbastire un maxi scambio non sono ancora da escludere totalmente.

Inter, pallino Lukaku: le possibili contropartite

Tra i giocatori che più si sono messi in mostra e dal valore economico più elevato c’è sicuramente Nicolò Barella. Il suo dinamismo si sposerebbe perfettamente nel calcio aggressivo di Tuchel e di certo il Chelsea sarebbe un bel salto di qualità per l’ex Cagliari.

Alternativa papabile è Milan Skriniar, difensore che andrebbe a sostituire ipoteticamente Rudiger nello scacchiere. L’ex Roma ha già messo in chiaro il suo addio, quasi sicuramente in direzione Real, e la dirigenza londinese dovrà per forza ritornare sul mercato per ovviare alla sua partenza.

Infine, anche se più improbabile, il Chelsea potrebbe chiedere Lautaro Martinez. In questo modo la Lu-La, coppia che ha fatto sognare i tifosi dell’Inter, mancherebbe l’appuntamento con il ritorno in campo insieme. Vedremo in estate se l’asse potrà effettivamente nascere o meno.