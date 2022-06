Dalla Finalissima all’Italia, nuovo colpo per le big di Serie A

Un altro talento in mostra nella sfida tra Italia e Argentina. Le big di Serie A alla finestra, tutti i dettagli

“Ci saranno altri momenti come questo, dobbiamo saperlo. Non sarà semplice ritrovare una squadra all’altezza di quella campione d’Europa. Sarà più difficile rispetto al 2018, dato che tanti ragazzi non giocano in Serie A” .

“Ma di giovani interessanti ce ne sono. E contiamo di recuperare gli elementi più esperti, che in questo momento non ci sono. Non riusciamo a fare gol, dobbiamo trovare soluzioni e in fretta. Io entusiasmo ne ho ancora ma non sarà semplice”. Dopo la brutta sconfitta con l’Argentina, Roberto Mancini ha avvisato i tifosi sul momento della Nazionale, reduce dalla seconda eliminazione consecutiva dai Mondiali. Non c’è stata mai partita a Wembley, a dominare sono stati Messi e compagni. Con una rivelazione in casa Albiceleste.

Calciomercato Juventus e Milan, occhi su Guido Rodriguez

Contro gli azzurri si è messo in mostra anche Guido Rodriguez, confermando la stagione ad alto livello disputata con la maglia del Betis. L’argentino ha guidato il centrocampo di Scaloni, ed è già un titolarissimo in Liga. A caccia di rinforzi nel reparto, Juventus e Milan potrebbero così pensare anche a Rodriguez. La sua valutazione è già salita intorno ai 20-25 milioni di euro, con i rossoneri in particolare che potrebbero sfruttare la carta Castillejo, che vuole tornare in Spagna. Staremo a vedere.