La stella non rinnova: Juventus alla finestra

La Juventus fiuta l’affare per la giovane stella del calcio mondiale. Il suo rinnovo è ad un punto fermo

In continua ricerca di occasioni per il centrocampo, la Juventus non smette di guardarsi intorno. Uno dei talenti più in vista, destinato a prendersi molto nei prossimi anni, sta faticando a concludere il suo rinnovo di contratto e i bianconeri starebbero pensando al colpaccio.

Stando a quanto riportano i giornalisti spagnoli Javier Balboa e Darío Montero nel programma ‘El Chiringuito de Jugones’, la stella del Barcellona Gavi non ha ancora trovato un accordo con il club. Il giocatore non ha notizie sul suo rinnovo e questa stasi dei blaugrana non sta facendo piacere al classe 2004.

Gavi, nonostante l’età, è gia una pedina importante per Xavi, oltre che per la nazionale spagnola, e desidererebbe essere trattato come tale. I colloqui tra il club e il suo agente Ivan De La Pena (ex calciatore) ci sono stati, ma non si è raggiunto l’accordo economico. Da lì in poi tutto sembra essersi bloccato.

Gavi, problemi con il rinnovo: la Juventus prova ad inserirsi

Questa fase interlocutoria potrebbe destare l’interesse di vari club, tra cui anche la Juventus. Gavi rientrerebbe perfettamente nella politica ‘green’ dei bianconeri data la giovane età e l’esperienza che sta maturando a soli 17 anni, anche se al momenti si parla solo di una suggestione.

Il centrocampista, infatti, è molto legato al club blaugrana, che ha puntato su di lui quando ancora giocava al Betis, facendogli firmare il primo contratto da professionista. Nonostante in Spagna si parli di rinnovo a rischio, vederlo già lontano dalla Catalogna sempre un’ipotesi remota.

Al momento non ci si sente di affermare che Gavi rimarrà sicuramente al Barcellona, ma in ogni caso le possibilità di un trasferimento sono distanti. Vedremo come evolverà la vicenda legata al suo rinnovo.